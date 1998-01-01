В случае с Кателланом меня раздирали противоречивые чувства: с одной стороны, желание о нем рассказать, а с другой ­— опасения, что сам выбор покажется банальным, потому что он у всех на слуху. Эта инсталляция, несомненно, концептуальна, но дело вовсе не в банане, а в том, что он демонстрирует: искусство везде и во всем. Похожую мысль преследовал Андрей Монастырский, когда создавал свое знаменитое произведение «Ветка», попавшее в этом году в коллекцию Третьяковки. В природе нет искусственности, а он принес эту ветку в музей, подвесил ее на скотч и доказал, что все-таки есть. Но не существует пространства вне искусства. В этой связи высказывание Каттелана является шуткой, стебом над размышлениями относительно разных произведений искусства и их восприятия в контексте или вне его. Можно также вспомнить недавнюю акцию Бэнкси: он впервые выставил свою работу на аукцион, а в момент продажи картина прошла через шредер, встроенный в раму. Все это большие шутки, которые очень тонко демонстрируют процессы в современном искусстве и поднимают вопрос о том, когда работа становится арт-объектом — в момент создания автором, в момент созерцания зрителем или когда она начинает жить самостоятельной жизнью на рынке? И что на самом деле диктует ценность и стоимость этого объекта?

