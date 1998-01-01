Новая музыка в последней трети XX века стала необходимой альтернативой догмам прошлого и средством поиска нового языка. В 1948 году немецкий философ Теодор Адорно писал, что философия той эпохи не может быть ничем иным как философией новой музыки. Важно помнить, что современная музыка — широкое понятие, относящееся к музыке ХХ веку в целом, а «Новой музыкой» называют творчество Дармштадтской тройки — это Пьер Булез, Карлхайнц Штокхаузен и Луиджи Ноно. Я выбрала позднее произведение Ноно — оперу Prometeo. Подзаголовок этого произведения — «трагедия слышания» (traggedia dell’ascolto) — принадлежит итальянскому философу Массимо Каччари, составившего тексты на древнегреческом, итальянском и немецком языках и объединившего отрывки из трагедии Эсхила и сочинений поэтов XVIII–XX веков: Гете, Гельдерлина, Ницше, Вальтера Беньямина. Как говорил Ноно в 1988 году, «Прометей» — это «открытая форма, которая никогда не будет окончательно завершена, поскольку звуковой облик ее существенно меняется в зависимости от акустических параметров помещения, а также от местонахождения слушателя в концертном зале». Создавая эту оперу, Ноно осознанно сформулировал новую философию звука, в этом было его новаторство. Звук рождается как бы сам по себе, из наполненной смыслом тишины, и является свободным во всех отношениях. Он не зависит ни от жесткой шкалы темперации, ни от регулярного ритма, ни даже от человеческой способности воспроизводить и воспринимать неслышимое и неразличимое. В результате и артист, и по-настоящему чуткий слушатель должны ощутить себя как бы внутри звука, стать частью музыкального пространства. Зритель физически переживал «трагедию слышания» во время исполнения оперы.