Неожиданно, но вот 8 причин есть руками

Шеф-повар, колумнист BURO. и теперь еще куратор гастрономического направления Cultural Creative Agency исследует традиции кухни Катара, изучая продукты и рецепты, привычки и самобытные черты страны
В раннем детстве всех учили правильно есть ножом и вилкой, ровно сидеть за столом и ни в коем случае не есть руками. А сегодня с каждым днем появляется все больше и больше историй про осознанность: мысли, покупки, прогулки, путешествия, привычки в еде, отношении и работе — буквально каждая сфера жизни словно требует основательного пересмотра. С началом пандемии этот процесс ускорился, а в некоторых областях сделался интенсивнее. Например, в еде.
Многие рестораны по всему миру остаются закрытыми, открытые предполагают ношение масок и перчаток (иногда даже за столом). При этом в странах, где существует традиция еды руками, в том числе на Ближнем Востоке, люди продолжают это делать. Катарцы на протяжении всей своей истории ели руками. На первый взгляд это может показаться устаревшим, но есть «вручную», как оказалось, более гигиенично. Это доставляет больше удовольствия и полезнее для здоровья.
Следить за гигиеной рук проще, чем за чистотой общественных и даже домашних столовых приборов — они могут быть плохо вымыты или храниться в ненадлежащих условиях. Потребление пищи руками дает вам целых два преимущества: во-первых, вы едите правильно и безопасно, во-вторых, тренируетесь более внимательно заботиться о чистоте. Это по-настоящему важно в деле профилактики вирусов. Нейробиологи из института Вейцмана опубликовали факт, что в среднем человек прикасается ладонями к лицу 1000 раз в день, и их чистота является залогом правильной гигиены.
Организм среднего человека содержит примерно 30 триллионов собственных клеток и 39 триллионов бактериальных клеток, то есть мы более чем наполовину состоим из бактерий. На нашем теле есть бактерии, обитающие на ладонях и пальцах, которые не несут вреда; фактически эти бактерии защищают от многих вредных микробов в окружающей среде. Когда вы едите руками, вместе с пищей вы поглощаете и эти собственные пробиотики. Они способствуют здоровому пищеварению, полезны для здоровья различных органов, в первую очередь, горла, кишечника, полости рта.
В момент соприкосновения пищи с пальцами организм высвобождает пищеварительные соки и ферменты. Так, миллионы нервных окончаний в ваших пальцах передают сообщение мозгу о качествах еды, включая ее температуру, уровень остроты и текстуру пищи, тем самым подготавливая желудок к перевариванию. Тактильный контакт с пищей позволяет мозгу сформировать нужные импульсы, ответственные за выделение необходимых пищеварительных соков.
Когда вы едите руками, то быстрее чувствуете сытость и не переедаете. Еда руками требует от вас полного присутствия, а спокойное состояние ума способствует оптимальному пищеварению и помогает контролировать количество пищи.
Жизнь аравийских бедуинов всегда находилась в плотной связке со всеми реалиями окружающей среды: холод ночью, палящее солнце днем. Приготовление и потребление пищи должно было быть согласовано с таким стилем жизни — например, лепешки готовили на раскаленном песке. Когда ты стряхиваешь голыми пальцами песок с обжигающего хлеба и трапеза начинается, крупинки пустыни хрустят на зубах, взаимосвязь с окружающей средой проявляется во всей полноте. Попробуйте не ограничивать восприятие еды только обонянием и вкусовыми рецепторами — тактильные ощущения от консистенции, температуры, состава пищи являются важной составляющей гастрономического переживания. Возможно, в этом заключается секрет популярности фастфуда — бургеров, пиццы, тако. Поэтому дети так любят есть руками, да и взрослые в неформальной обстановке и на загородных праздниках предпочитают простую еду — шашлыки, лепешки, фингер-фуд.
Культура есть руками — древнейшая практика, определившая первичные отношения с едой. Столовые приборы — искусственная надстройка последних столетий. С точки зрения эволюции это такая же новая добавка, корректирующая вкус, как и E-компоненты.
Это почти физкультура — движения рук и пальцев, наклоны головы способствуют интенсивному кровотоку, что положительно влияет на общее самочувствие. Кроме того, при условии, что еда потребляется медленно и внимательно, это может предотвратить диабет второго типа. Исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, показало, что те, кто привык быстро есть, в два раза чаще болеют этим недугом. Прием пищи вилками и ложками коррелирует с более быстрым питанием, которое связано с дисбалансом сахара в крови в организме, способствующим развитию диабета.
...в культурах арабских стран, такой прием пищи служил созданию объединяющего опыта. Поедание пищи руками, с одной стороны, символизирует доверие к самому миру, его плодам, а с другой — олицетворяет чувство безопасности к людям, с которыми ты разделяешь пищу таким интимным способом. Все едоки пробуют «вкус другого» и сами делятся своим. Газета New York Times еще 8 лет назад предлагала перестать фиксироваться на манерах и есть наконец руками!
11.01.21, 16:18