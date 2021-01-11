Неожиданно, но вот 8 причин есть руками

5.

Это задействует все чувства

Жизнь аравийских бедуинов всегда находилась в плотной связке со всеми реалиями окружающей среды: холод ночью, палящее солнце днем. Приготовление и потребление пищи должно было быть согласовано с таким стилем жизни — например, лепешки готовили на раскаленном песке. Когда ты стряхиваешь голыми пальцами песок с обжигающего хлеба и трапеза начинается, крупинки пустыни хрустят на зубах, взаимосвязь с окружающей средой проявляется во всей полноте. Попробуйте не ограничивать восприятие еды только обонянием и вкусовыми рецепторами — тактильные ощущения от консистенции, температуры, состава пищи являются важной составляющей гастрономического переживания. Возможно, в этом заключается секрет популярности фастфуда — бургеров, пиццы, тако. Поэтому дети так любят есть руками, да и взрослые в неформальной обстановке и на загородных праздниках предпочитают простую еду — шашлыки, лепешки, фингер-фуд.